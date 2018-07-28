Девять с половиной часов в небе. Вертолет Ми-8 авиации МЧС Беларуси продолжает работы по тушению пожаров в Латвии. Накануне наши авиаторы осуществили 74 слива - это около 200 тонн воды. Дополнительные проблемы создавал сильнейший ветер. Подробности нам рассказал начальник авиации МЧС Беларуси (по телефону).

Наш Ми-8 оборудован специальным устройством и может забирать две с половиной тонны воды почти из любого водоема. У авиации МЧС Беларуси большой опыт тушения пожаров в природных экосистемах в сложных условиях. Помощь в ликвидации очагов огня мы оказывали Турции, Греции, России. Напомним, по поручению Главы государства борт Ми-8 МЧС Беларуси и 6 спасателей отправились для оказания помощи в тушении лесного пожара в Латвии. Он начался 17 июля на торфяниках в лесу Валдгалской волости.