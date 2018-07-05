Верховный суд Беларуси решит, кто будет рассматривать дело по факту смерти рядового Коржича

Расследование проводило главное управление Следственного комитета Беларуси, надзор - Генеральная прокуратура. С учетом резонанса для определения подсудности дело было направлено в высшую инстанцию.

Сегодня известно, что троих военнослужащих 72-го учебного центра обвиняют сразу по нескольким статьям, а именно "Кража", "Получение взятки" и "Превышение власти, повлекшее тяжкие последствия".

Анжелика Курчак, начальник отдела информации Генеральной прокуратуры Беларуси:

"После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств виновности обвиняемых. Согласился с уголовно-правовой квалификацией их действий. Верховный суд решит, какого уровня суд будет рассматривать это дело по первой инстанции".

Напомним, трагедия в Печах произошла в октябре прошлого года. Солдат-срочник Александр Коржич был найден мертвым на территории части в Борисове. Обвиняемые находятся под стражей.