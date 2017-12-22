Velcom предоставит услуги самых современных технологий уже к старту II Европейских игр

22 Декабря 2017 19:06

Крупнейший мобильный оператор - компания Velcom - обещает предоставить услуги самых современных технологий жителям страны и гостям Беларуси уже к старту II Европейских игр. Сегодня об этом сообщил глава компании: с дирекцией II Европейских игр подписан договор о сотрудничестве. И Velcom отныне - официальный партнер мультиспортивного события.

Гельмут Дуз, гендиректор компании Velcom:

"В настоящий момент предпринимаются максимальные усилия для того, чтобы были внедрены технологии 4G и 5G . Заверяем, что к моменту начала Европейских игр компания будет готова предоставить эти услуги. Также мы занимаемся разработкой предложений для болельщиков, благодаря которым мы предоставим доступ к Интернету либо бесплатно, либо на очень привлекательных условиях".

Напомним, во время II Европейских игр Минск посетят только атлетов более 4 тысяч из полусотни стран.