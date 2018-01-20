20 Января 2018 15:25

Вековой юбилей Петра Лярского - известного белорусского ученого-краеведа - отметили в Могилеве. Родом он из Чаусского района, был соавтором учебников по географии для студентов и школьников. Всесоюзную известность получило и его "Пособие по краеведению". В прошлом году имя Петра Лярского присвоено 21-й школе Могилева. А к 100-летию ученого открыта мемориальная доска на учебном корпусе его альма-матер - университета имени Кулешова.

Почтили память известного земляка на родине также фотовыставкой и специальным изданием почтовых конвертов с портретом ученого.