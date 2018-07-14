Ведущие телеканала "Беларусь 2" преодолели "Тропу мужества"

Ведущие крупнейшего медиахолдинга страны проверили себя на выносливость за пределами телестудии. Наши коллеги с телеканала "Беларусь 2" преодолели "Тропу мужества". Команда ведущих и корреспондентов молодежных программ "Пин_код" и "Ничего себе ньюз" справилась с дистанцией в 30 километров. Для участников есть одно условие - постоянное снаряжение. У мужчин не менее 10 киллограмов, у женщин - 5.

Экстремальной стала и работа сотрудников съемочных групп медиахолдинга. Ради удачного кадра операторы взбирались на крышу внедорожника и проходили переправу через реку.

"Беларусь 2" является информационным партнером проекта. В сентябре наши коллеги представят документальный фильм о тех, кто решился бросить себе вызов.