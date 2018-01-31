Важно услышать. Пример эффективной работы с гражданами

30 Января 2018 21:33

Что ж, услышать каждого - важно и в обычном разговоре, и в решении проблем... Впрочем, и здесь главное - индивидуальный подход. И вот еще один пример эффективной работы с гражданами. К председателю госконтроля обратилась пенсионерка из Минска с просьбой разобраться в ситуации. Во время капитального ремонта в ее квартире изменили путь газовых коммуникаций. По новому проекту газопровод проходил через жилую комнату. Это соответствовало нормам, но никак не устраивало хозяйку квартиры. На местном уровне решить проблему не удалось. В итоге за нее взялись сотрудники госконтроля. Как повысить эффективность работы на местах, разбирался Юрий Шевчук.

Валентина Сурикова рассказывает, как ее квартира выглядела еще буквально неделю назад. Бойлерную станцию апартаменты стали напоминать после того, как в доме № 3 по улице Пулихова начался капитальный ремонт. Дело в том, что по новым нормам, газовые коммуникации запрещено было прокладывать по старому пути - до этого труба шла через ванную комнату. В итоге газовщики, соблюдая новый проект, провели газ через жилую комнату.

В итоге доказывать, что газовая труба проходит не по коридору, а через жилую комнату пенсионерке пришлось несколько месяцев.

Была встреча и с коммунальщиками, и визит в Партизанский райисполком. Не помогло ничего. К тому моменту врач со стажем уже заочно получила техническое образование. В библиотеках женщина изучила все нормы и регламенты по проводке газового оборудования, поэтому была на 100 % уверена, что правда на ее стороне. Но тогда хозяйка квартиры так и смогла это кому-то объяснить.

Как выяснилось уже после первого визита к контролерам, варианты есть. Ревизоры нашли 4 пути, как можно было провести газопровод. Но самым простым и экономичным оказался прежний вариант, по которому трубы шли через ванную комнату. Правда, здесь была трудность в том, что действующие нормы запрещали проводить коммуникации через санузел. Но было бы желание, а решить проблему можно всегда, говорят контролеры.

Говоря другими словами, этот случай стал прецедентом, из-за которого в законодательство были внесены изменения. И как говорят специалисты, это пойдет лишь на пользу, ведь таких индивидуальных случаев, как у Валентины Суриковой, в достатке. В итоге трубы в квартире у женщины все-таки переложили. Решить вопрос удалось буквально за неделю.

Этот случай хорошо описывает инциденты, которые порой случаются "на местах". Часто представители местных органов управления, даже не вникая в проблему человека, отказывают ему. В итоге людям приходится идти по большому кругу и обращаться в вышестоящие инстанции. И так уж получается, что после подключения тех же контролеров, дело сдвигается с мертвой точки. Возникает логичный вопрос, неужели нельзя без указания сверху, разобраться в проблеме человека, и если это возможно просто помочь ему, не привлекая контролирующие органы.

Только в прошлом году контролеры вмешались в 15-ть тысяч диалогов между людьми и местными органами управления. Вот только пока за дело не брался госконтроль - это общение больше напоминало монолог. Люди пытались доказать, что их мнение имеет право на существование, а местные власти, прикрываясь законодательными актами, отвечали отписками. Как только за дело брались контролеры, чиновники подходили к делу совсем иначе.

Но на этом работа ревизоров не заканчивается. По каждому обращению проводится проверка, и если контролеры видят, что местные власти могли помочь человеку, но скажем, просто не захотели, с ними проводят серьезный разговор. Только в прошлом году за бездействие к ответственности было привлечено полтысячи чиновников. Меры самые разные: от штрафа до увольнения. Кстати, свою работу сотрудники КГК продолжат и на этом объекте. Дело в том, что капитальный ремонт в этом доме должен был закончиться еще в декабре. На носу уже февраль, а работы продолжаются и по сей день. Но это уже тема для другого материала.