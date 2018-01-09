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Посольство Беларуси в Германии окажет помощь родственникам погибшего дальнобойщика
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9 Января 2018 14:59

Посольство Беларуси в Германии окажет помощь родственникам погибшего дальнобойщика

Посольство Беларуси в Германии окажет помощь родственникам погибшего в аварии дальнобойщика. Сейчас решается вопрос о транспортировке тела. Эту миссию возьмет на себя страховая компания. Напомним, накануне в ДТП погиб 44-летний белорус. На автобане между Брауншвейгом и Ганновером столкнулись два грузовика. Мужчина не заметил затор и врезался в прицеп попутной фуры, за рулем которой сидел 30-летний шофер. Обоих водителей зажало в кабинах.

Кирилл Драгун, заведующий консульским отделом посольства Республики Беларусь в Федеративной Республике Германия (по телефону):

"В результате происшествия погиб гражданин Республики Беларусь, управлявший фурой белорусской компании. Посольству это стало известно вчера в районе обеда. Что касается ретранспортации тела погибшего на родину, то в данном случае все мероприятия будет организовывать страховая компания, в которой был застрахован погибший. Тем не менее, посольство находится в тесном контакте как с представителем немецких властей, так и с белорусским перевозчиком. В случае необходимости будет оказана вся возможная помощь".

На трассе образовался многокилометровый затор, на устранение которого понадобилось четыре часа. По предварительным оценкам полиции, ущерб составляет 300 тысяч евро.

  

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