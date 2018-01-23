В Звездный поход по Беларуси отправились студенты педагогических вузов из разных стран мира

23 Января 2018 12:06

Официальный старт ежегодной акции дали сегодня в университетском дворике БГПУ у памятника студентам и преподавателям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. На торжественный митинг собрались 8 интернациональных отрядов, а это более двух сотен будущих педагогов. Молодые люди из Беларуси, России, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана, Литвы, Ирака и Китая. 53-й Звездный поход начался с минуты молчания в честь павших коллег в годы Второй мировой войны.

Игорь Карпенко, Министр образования Беларуси: "Звездный поход - это возможность проявить себя в разных качествах: кто-то в художественной самодеятельности, кто-то попытается сделать пробные уроки, это все слагаемые будущей профессии педагога, без которой невозможно выйти в самостоятельную жизнь. Это та так называемая практикоориентированная учеба, которая позволяет сформировать в себе навыки будущего учителя и наставника".

Участники похода побывают в разных районах и областях нашей страны, встретятся с ветеранами, проведут мастер-классы со старшеклассниками. Впервые Звездный поход прошел в 1966 году. Схема маршрута по форме напоминала звезду — отсюда и название студенческой миссии.