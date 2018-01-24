В "Зубренке" отдыхают школьники из разных городов Сирии

24 Января 2018 21:07

Пожалуй, больше всего в военном конфликте в Сирии пострадали дети. На долю многих из них выпало немало испытаний, они потеряли родных, друзей, свой дом. Но не потеряли веру в добро человеческой души. И его они нашли здесь, на белорусской земле. В нашем лагере "Зубренок" отдыхает почти полторы сотни школьников из разных городов арабской республики. Сегодня ребята получили подарки от имени Президента. На сцену поднимались лучшие в спорте, учебе и творчестве. В дружеской атмосфере школьники смогли пообщаться и с вице-премьером, и министром образования, а также поделиться своими впечатлениями. Ребята ездят на экскурсии, пробуют Беларусь на вкус и радуются первому в своей жизни снегу. В общем-то, заново открывают для себя мирное детство.

Юлия Токарь продолжит.

16-летний Усама Юсеф впервые в руках держит иголку с ниткой. В этой творческой мастерской школьников из Сирии учат белорусским национальным ремеслам - дети шьют старообрядные куклы "Травницы".

Сшить куклу, поиграть в баскетбол или просто послушать музыку. Для детей, видевших войну, чтобы прийти в себя, любые средства хороши. Семь лет назад Усама навсегда потерял друзей, чудом выжил сам. Но сегодня на белорусской земле смело мечтает о своем светлом будущем.

В белорусском "Зубренке" заново открывают для себя мирное детство почти полторы сотни школьников из городов арабской республики. Сирийских детей на оздоровление пригласил Александр Лукашенко. Сегодня от имени Президента ребята получили сладкие подарки.

На сцену поднимались лучшие спортсмены, лидеры в образовании и творческие таланты... В дружеской атмосфере школьники смогли пообщаться с вице-премьером и министром образования, поделиться впечатлениями и поблагодарить за насыщенный, а главное безопасный отдых.

Каникулы продлятся до конца недели. Дети ездят на культурные и промышленные экскурсии, пробуют Беларусь на вкус, играют в баскетбол и радуются первому в своей жизни снегу. И это тот случай, когда с миру по нитке добрых дел загораются огоньком надежды юные сердца.

У каждого из этих ребят непростая судьба, но сегодня каждый из них улыбается, ведь одна мечта - увидеть снег - уже осуществилась. Значит, и о мире обязательно сбудется.