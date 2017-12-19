В Жодино состоялся специальный детский показ костюмов

19 Декабря 2017 15:31

Воспитанники Театра моды представили более 10 авторских коллекций. "Шляпы с фруктами", "Рождественские ангелы", "Папин галстук" - на последнюю потребовалось около 360 мужских аксессуаров. Как создавались комбинезоны, платья и зонтики, увидела Юлия Токарь.

Голубые в белую полоску, с геометрическими узорами и завязанные американским узлом - из мужских аксессуаров юные модницы создают новые элементы гардероба.

В Детском театре моды готовятся к фэшн-показу. В создании специальной коллекции "Папин галстук" задействована буквально вся семья. Мужчины ищут треугольные ткани, бабушки и мамы уже как конструкторы и дизайнеры - олицетворяют модные идеи.

Комбинезоны, сумки, зонтики. В результате 22 неповторимых образа на сцене Дворца культуры Жодино. На всю коллекцию потребовалось 360 галстуков.

В этой коллекции все дело в шляпе, на нем зреет витаминный урожай. Красная клубника, гроздья вишен, бананы, апельсины.

"Рождественские ангелы", "Шляпы с фруктами", "Папин галстук" - более 10 коллекций представили юные модели. Причем, каждое дефиле как специальный сюжет.

На таком сказочном показе не обошлось без волшебства. Дед Мороз каждого участника отметил лично. А подаренные модные аксессуары во время зимних каникул будут вдохновлять детей на создание новых авторских коллекций.