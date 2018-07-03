В Жодино сегодня двойной праздник: город отмечает День Независимости и 55-й день рождения

Этот город прославил нашу страну на весь мир своими карьерными самосвалами, трикотажем и учеными-аграриями! Жодино в эти дни отмечает 55-летний юбилей. Ровно столько статусу города областного подчинения.

В далеком же 1944 в ходе операции "Багратион" 2 июля Жодино был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. За десятилетия это место стало крупным промышленным центром Беларуси.

В том, что город сегодня динамично развивается, убедился и мой коллега Алексей Кондратенко. В Жодино сегодня двойной праздник: в День Независимости здесь отмечают и день рождения. И если для современного человека 55 лет - расцвет сил, то для города, можно сказать, возраст совсем юный.

Деловой, трудолюбивый, целеустремленный и творческий. Таков город машиностроителей сегодня. Жодино в эти дни еще и столица белорусско-российского фестиваля молодежи.

Особый вклад в социально-экономическое развитие города, конечно, у БелАЗа. Недаром он в авангарде праздничного шествия.

Впрочем, заметна любовь к своему городу и со стороны всех жодинских промышленников и бизнесменов. Их заслуга - обновленный Парк культуры и отдыха, а также аллея креативных скамеек.

Такие подарки и нововведения с ходу оказались востребованными. В эти дни в Жодино немало и зарубежных гостей. На юбилей приехали представители 18 иностранных делегаций городов побратимов и партнеров.

И уже совсем скоро голоса жодинцев зазвучат в одном большом многотысячном хоровом унисоне всей страны. Конечно, и в городе машиностроителей споют гимн вместе! Ну, а праздничный салют обещает быть суперзрелищным.