В Заводском районе Минска презентовали новую систему видеонаблюдения

12 Апреля 2018 18:01

Убежать от работы и отдохнуть под весенним солнцем, когда остальные работают, сейчас вряд ли удастся. В Заводском районе Минска сегодня презентовали новую систему видеонаблюдения за капитальным ремонтом жилья. Мобильными видеокамерами в районе оборудовали 7 строительных площадок, где сейчас специалисты проводят плановый ремонт. Система позволит следить за ходом работы строителей. Видео с электронных носителей можно увидеть на сайте жилищно-коммунального хозяйства района. Также за работой строителей в режиме онлайн смогут следить и руководители.

В скором времени в Заводском районе планируют вести видеонаблюдение и на собраниях с жильцами домов, которые требуют капремонта. Таким образом число необоснованных жалоб от жильцов может уменьшиться.