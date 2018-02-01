В выходные в Беларуси будет ветрено

2 Февраля 2018 13:05

О предстоящих сложных погодных условиях предупредили белорусские синоптики. В выходные в стране будет ветрено. Порывы могут достигать 20 метров в секунду. По юго-востоку в воскресенье продолжительные сильные осадки, в основном мокрый снег.