Начнем сегодня с горячей темы во всех смыслах, и речь не только о погоде, хотя она, действительно, задает жару белорусам и преподносит немало сюрпризов. Об этом мы тоже поговорим, но пока о тех, кому в эти дни предстоит противостоять не только погодным аномалиям, а испытаниям знаниями, кто как раз в этот момент на распутье и делает, может быть, самый ответственный шаг в своей жизни. Бывают дни дороже года… Эта строчка, как никогда, актуальна для нынешних абитуриентов. В вузах страны начались внутренние экзамены. Сегодня держали удар будущие мастера пера - те, кто решил связать свою жизнь с журналистикой. На факультете международных отношений пришлось пройти и собеседование. А вот в университете гражданской защиты МЧС уже объявили имена первокурсников. Отметим, на платное отделение можно подать документы еще до 6 августа. О нюансах вступительной кампании - Анастасия Бенедисюк.

За моей спиной Университет гражданской защиты МЧС. И в отличие от многих других вузов вступительная кампания здесь началась задолго до. Еще в апреле ребята демонстрировали свою физическую подготовку, сдавали нормативы, проходили медицинское обследование. И только после приступили к ЦТ. Конкурс 4 человека на место.

Уже через две недели тех, чьи имена назовут буквально через полчаса, ждут сборы в полях и курс молодого бойца. Ребят научат правильно носить форму, познакомят с техникой и снаряжением. "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций", "Пожарная и промышленная безопасность" - названия специальностей говорят сами за себя: здесь готовят настоящих мужчин. Звание спасателя обязывает.



И ведь не ошибся. 4 специальности, 135 бюджетных мест - таков заказ от профильного министерства. Кстати, среди уже студентов - 15 девушек.

А это уже БГУ. Факультет международных отношений. Целый день декан ФМО общался с абитуриентами и их родителями. На языке вступительный кампании здесь проходило собеседование. Не секрет, баллы на факультете одни из самых высоких, если не самые. И именно поэтому тем, кому не хватило совсем чуть-чуть, предлагали перебросить документы на другую специальность. Впрочем, такой возможностью воспользовались далеко не все.

Быть дипломатом престижно, получать образование дипломата в Беларуси почетно. Заметит советник посольства России в Беларуси. Мини-лекция от Маргариты Новодворской по взаимоотношениям дружественных стран, чем не возможность для ребят с порога окунуться в мир большой политики? И задание на сентябрь - прочитать "Дипломатический вестник". Подарок в литературные фонды ФМО: все интервью Сергея Лаврова за прошлый год. И все о Беларуси.



Из Витебска Егор Пименов приехал рано утром, сегодня стало известно - он прошел на бюджет. Без репетиторов, только школьная программа и подготовка дома. Его результат - 394 балла. И эта цена места на "мировую экономику".

Сегодня же абитуриенты вместе с родителями и деканом обсудили предстоящую учебную программу, возможные стажировки, а также заселения в студенческое общежитие. Места за бюджетниками на ФМО закреплены автоматически.

Впрочем, зачисление на бюджет продолжится и на следующей неделе, на отдых у большинства уже первокурсников будет еще месяц.