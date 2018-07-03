В военной колонне нашлось место и гражданской технике

Что сейчас происходит у колонны военной техники? Какие боевые машины сегодня проедут сегодня по праздничному маршруту? Об этом нам расскажет Александр Смирнов (прямое включение).

Мы начинаем наш телевизионный марафон из военной колонны. Сейчас наша съемочная группа находится в самом центре, можно сказать, в ее сердце. Даже этот момент перед стартом по проспекту Машерова, когда техника максимально компактно выстроилась в длину, колонна составляет несколько сотен метров, а когда начнется движение и вовсе растянется больше, чем на 3 километра. Пока же мне это напоминает своеобразную выставку Госкомвоенпрома. Причем самых современных видов техники и вооружения. Среди них, конечно же, ЗРК "Полонез", легкобронированные автомобили "Кайман", "Богатырь", "Дракон", "Лис", модернизированные БТР-80, системы радиоэлектронной борьбы, роботизированные комплексы "Богомол" и "Кентавр", конечно же, танки, минометы - в их числе новинка "Нона", артиллерия и комплекс С-300. Отмечу важную деталь - все образцы либо модернизированы, либо разработаны отечественной оборонной отраслью и предприятиями наших союзников.

Но есть в этой колонне одна важная особенность - сегодня в ней нашлось место и гражданской технике. Почему - узнаем у нашего гостя. Александр Щавлев вместе с коллегами из Национальной академии наук занимается разработкой беспилотников.

Мне же остается напомнить, что в военном параде участвуют более 5 000 военнослужащих, в составе механизированной колонны более 260 единиц колесной и гусеничной техники. А в небе над столицей воздушным эшелоном пролетят современные боевые самолеты и вертолеты авиации Беларуси и России. Но о воздушной части лучше расскажут мои коллеги. У меня на этом все.