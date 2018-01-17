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В Витебске стартовал сезон катания на коньках
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17 Января 2018 12:08

В Витебске стартовал сезон катания на коньках

Приходу морозов обрадовались жители Витебска, где стартовал сезон катания на коньках. Работают несколько десятков ледовых площадок под открытым небом. Основные - на площади Победы, рядом с Летним амфитеатром, и на Центральном спортивном комплексе.

Небольшие хоккейные коробки появились по всему Витебску. Крытый каток традиционно действует в Ледовом дворце. 

  

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