В Витебске стартовал сезон катания на коньках

17 Января 2018 12:08

Приходу морозов обрадовались жители Витебска, где стартовал сезон катания на коньках. Работают несколько десятков ледовых площадок под открытым небом. Основные - на площади Победы, рядом с Летним амфитеатром, и на Центральном спортивном комплексе.

Небольшие хоккейные коробки появились по всему Витебску. Крытый каток традиционно действует в Ледовом дворце.