В Витебске и Гродно праздник собрал тысячи людей на главных площадях

Праздник охватил все регионы. Тысячи гостей собрались на главных площадях областных центров. В Витебске сразу после двухчасового концерта на площади Победы зазвучал государственный гимн. К сводному хору присоединились военные, школьники и студенты.

Ярким завершением стал салют. Витебск в эти дни украсили и светодиодные фонтаны на площади Победы.

А в Гродно гимн пели вместе возле Кургана Славы. Люди разных профессий и занятий - студенты, бизнесмены, госслужащие - пришли накануне вечером на главную площадку торжества.

И традиционно после финального аккорда небо над площадью символично раскрасили огни салюта. Яркие залпы можно было видеть по всему Гродно.