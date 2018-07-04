В Витебске и Гродно праздник собрал тысячи людей на главных площадях

4 Июля 2018

Праздник охватил все регионы. Тысячи гостей собрались на главных площадях областных центров. В Витебске сразу после двухчасового концерта на площади Победы зазвучал государственный гимн. К сводному хору присоединились военные, школьники и студенты.

Ярким завершением стал салют. Витебск в эти дни украсили и светодиодные фонтаны на площади Победы.

А в Гродно гимн пели вместе возле Кургана Славы. Люди разных профессий и занятий - студенты, бизнесмены, госслужащие - пришли накануне вечером на главную площадку торжества.

И традиционно после финального аккорда небо над площадью символично раскрасили огни салюта. Яркие залпы можно было видеть по всему Гродно.

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