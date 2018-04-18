19 Апреля 2018 15:20

Шаг вперед технологичности делает медицина Минской области. Так, в Вилейке у пациентов появилась возможность пользоваться электронным рецептом. Он представляет собой пластиковую карточку и целиком заменяет бумажный аналог. Только в Вилейке с начала года выдали более двух тысяч карточек. А в Столбцовском районе система электронного медицинского обслуживания действует уже более года. У каждого пациента есть электронная амбулаторная карточка, электронный рецепт и возможность запретить талон через инфокиоск либо Интернет. Единственная система здравоохранения в районе объединяет городскую поликлинику и сельские амбулатории, что значительно упрощает работу медиков.

В планах медицинских заведений области в каждом районе постепенно объединить в единственную базу поликлиники, больницы и амбулатории.