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В Вилейке у пациентов появилась возможность пользоваться электронным рецептом
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19 Апреля 2018 15:20

В Вилейке у пациентов появилась возможность пользоваться электронным рецептом

Шаг вперед технологичности делает медицина Минской области. Так, в Вилейке у пациентов появилась возможность пользоваться электронным рецептом. Он представляет собой пластиковую карточку и целиком заменяет бумажный аналог. Только в Вилейке с начала года выдали более двух тысяч карточек. А в Столбцовском районе система электронного медицинского обслуживания действует уже более года. У каждого пациента есть электронная амбулаторная карточка, электронный рецепт и возможность запретить талон через инфокиоск либо Интернет. Единственная система здравоохранения в районе объединяет городскую поликлинику и сельские амбулатории, что значительно упрощает работу медиков.

В планах медицинских заведений области в каждом районе постепенно объединить в единственную базу поликлиники, больницы и амбулатории.

  

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