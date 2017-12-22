24 Декабря 2017 12:10

Не допустить рецидива и социализировать бывших преступников. В Верховном суде обсудили вопросы превентивного надзора. Сегодня в стране почти 3 тысячи граждан, которые имеют проблемы с интеграцией в общество после освобождения из мест лишения свободы и находятся под контролем милиции.

Отметим, за 5 лет благодаря превентивному надзору повторных правонарушений стало на 10 % меньше.