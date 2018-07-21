В.Ващенко: МЧС Беларуси способно решать любые возникающие задачи

Эти люди, рискуя своей жизнью, спасают чужие. Пожарной службе Беларуси исполняется в этом году 165 лет.

МЧС Беларуси способно решать любые возникающие задачи. Об этом сегодня заявил журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко. Глава ведомства констатировал, что все лучшее, что было реализовано, используется в работе спасателей. Для решения возложенных на них задач созданы два десятка служб - спасательные, контролирующие, надзорные. Но основа и база - это пожарная служба, и белорусские бойцы по праву ей гордятся.

Владимир Ващенко министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси: "МЧС Беларуси сегодня способно выполнять любые задачи, которые могут возникнуть в той или иной ситуации. Глава государства уделяет огромнейшее внимание миру, стабильности и безопасности в целом и, в частности, развитию службы МЧС".

Сегодня на параде можно было увидеть порядка 60 единиц техники от конницы 19-го века до новейших видов пожарного транспорта. А в небе пролетели вертолеты. Это та боевая техника, которую задействуют в своей работе наши спасатели ежедневно.

После праздник переместился в парк Горького, где прошел водный парад. Водолазы разыграли сцену спасения человека с помощью вертолета. После - фейерверк. К слову, праздничные мероприятия проходят и в других городах Беларуси.