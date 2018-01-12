В украинском Буковеле за георгиевские ленты в салоне задержали машину с белорусскими номерами

12 Января 2018 08:08

Об инциденте сообщает портал kurs.if.ua. Уже известно, что пятерых граждан нашей страны - трех мужчин и двух женщин - оштрафовали на максимальную сумму - 2 250 гривен, это примерно 80 долларов США.

Напомним, георгиевская ленточка на законодательном уровне запрещена в Украине с июня. За ее публичное использование, демонстрацию или ношение грозит штраф, за повторное нарушение - административный арест до 15 суток.