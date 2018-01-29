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30 Января 2018 12:30

В тур по Одессе с Борисом Бурдой приглашает "Профтур 2018"

Выставка "Профтур 2018" открылась в Минске. Профсоюзные туроператоры предлагают более 500 экскурсионных маршрутов, санаторно-курортное лечение и впервые - отдых на побережье Черного моря. Презентацию нового тура провел известный телеведущий и кулинарный мэтр Борис Бурда. Он и будет сопровождать в поездке туристов по своему родному городу Одессе.

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