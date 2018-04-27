В центре внимания - дети

27 Апреля 2018 18:03

Во время областного родительского собрания, организованного на предприятиях в Смолевичах, родители и представители системы образования обсуждают, как уберечь детей от опасных происшествий. Мамы и папы напрямую посоветовались со специалистами как правильно организовать досуг школьников и помочь детям преодолеть переходный возраст.

Областное собрание прошло в рабочих коллективах каждого района - в нем приняли участие около трех тысяч родителей. В таком формате родители и представители власти встречаются уже одиннадцатый год.