Общество
27 Апреля 2018 18:03
В центре внимания - дети
Во время областного родительского собрания, организованного на предприятиях в Смолевичах, родители и представители системы образования обсуждают, как уберечь детей от опасных происшествий. Мамы и папы напрямую посоветовались со специалистами как правильно организовать досуг школьников и помочь детям преодолеть переходный возраст.
Областное собрание прошло в рабочих коллективах каждого района - в нем приняли участие около трех тысяч родителей. В таком формате родители и представители власти встречаются уже одиннадцатый год.
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