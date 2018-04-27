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В центре внимания - дети
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27 Апреля 2018 18:03

В центре внимания - дети

Во время областного родительского собрания, организованного на предприятиях в Смолевичах, родители и представители системы образования обсуждают, как уберечь детей от опасных происшествий. Мамы и папы напрямую посоветовались со специалистами как правильно организовать досуг школьников и помочь детям преодолеть переходный возраст.

Областное собрание прошло в рабочих коллективах каждого района - в нем приняли участие около трех тысяч родителей. В таком формате родители и представители власти встречаются уже одиннадцатый год.

  

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