22 Декабря 2017 19:04

В центре столицы сегодня открылся музей елочных игрушек, дизайн которых сами придумали воспитанники детского дома. Около 700 ребят собрала администрация Центрального района и совместно с Белтелерадиокомпанией помогла разукрасить елочные шары, которые позже станут украшением для новогодних елок в детских домах. Работа эта оказалась кропотливой и требующей особой деликатности, но на помощь пришли настоящие художники с профессиональной выдержкой и усидчивостью.

Игорь Бузовский глава администрации Центрального района г. Минска:

"Сегодня детвору удивить просто Дедом Морозом становится все сложнее и сложнее. Будем стремиться не оставить ни одного ребенка без внимания, начиная от прозаичных подарков, которые сегодня собирают и спонсоры, и организации, и предприятия, естественно, и администрация. И, конечно же, это элементарные вещи в виде внимания, в виде таких мероприятий, которые зачастую становятся гораздо дороже, чем подарок в виде просто обыкновенного подарка конфет. Потому что для многих очень важно вовлечение в какую-то деятельность".