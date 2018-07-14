В центре Минска звучат шедевры мировой классической музыки - от барокко до современности

Государственный симфонический оркестр Александра Анисимова дал старт серии "Летних вечеров" у городской Ратуши. Фестиваль проходит уже в четвертый раз. За это время его посетило около 160 тысяч зрителей. В программе только лучшие музыкальные творения. Запланированы семь концертов. У Ратуши можно будет услышать произведения Моцарта, Баха, Бетховена. Кстати, продемонстрировать свой музыкальный талант сможет и любой желающий. Традиционно на площади заработает "Свободный рояль".

Приятным сюрпризом станет и выступление скрипачки Маймуны. Напомним, классика в исполнении лучших музыкантов страны будет звучать возле городской Ратуши каждый субботний вечер до конца лета.