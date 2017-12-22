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В центре Минска откроется большой город Деда Мороза
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25 Декабря 2017 15:04

В центре Минска откроется большой город Деда Мороза

Через час в центре Минска откроется большой город Деда Мороза. Для гостей на площади Свободы подготовлены красочные представления. Здесь же будет курсировать нарядный паровоз. Сказочные персонажи и мини-парк аттракционов вместе с интерактивами будут создавать настроение в центре столицы до 5 января.

  

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