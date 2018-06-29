В Благовщине, по официальным данным, погибли до 150 тысяч человек

В Тростенце были уничтожены сотни тысяч евреев, привезенных сюда из всей Европы. В Благовщине, только по официальным данным, погибли до 150 тысяч человек. Репортаж Натальи Бордиловской.

Последний путь людей разных национальностей и вероисповедания: евреев, депортированных из стран Западной Европы, узников Минского гетто, подпольщиков и партизан, которые содержались в Минской тюрьме, и других людей, которые тем или иным образом попали в колеса фашистской ненависти, - архитектурными и ландшафтными средствами передает современнику мемориал "Благовщина".

34 рва, посыпанных крупной щебенкой, гранитные плиты без надписей. Это кладбище Благовщины. Вместо забора здесь более десятка пилонов. На лоне живого леса они - символы сожженных деревьев, здесь расстреляны 150 тысяч человек. На кладбищенских газонах архитекторы и Минскпроекта продумали и высадку маленьких деревцев. Березы, рябины, клены словно символизируют продолжение жизни.

Кладбище - последняя точка мемориала. И посетитель попадает сюда не сразу. Чтобы настроить себя морально и подготовить физически к встрече с этим местом, надо пройти сотни метров. "Последний путь" - это Белая площадь - как символ надежды на спасение. Красная - крик души об ужасах войны, и Черная - как отчаяние, граница между жизнью и смертью. Между собой площадки объединены серыми вагончиками, в окнах которых сегодня краснеют свежие гвоздики. Бетонные ступени разной высоты и острое мощение сделает шаги небыстрыми.





Парк в 70 гектаров по шоссе Минск - Могилев - урочище Благовщина для архитекторов и строителей сегодня сданная вторая очередь, объект, который будет еще отшлифовываться, пополняться скульптурами и который является продолжением открытого несколько лет назад монумента "Врата памяти". Места массовых пыток и убийств времен Великой Отечественной важны в семейной летописи многих людей и целых стран.