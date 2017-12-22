В трех областях Беларуси введен запрет выхода на лед

25 Декабря 2017 09:18

Кроме Витебского региона, ограничение действует в Минском и Могилевском. Его не отменят, пока толщина льда не станет безопасной - а это более 7 сантиметров. Спасатели рекомендуют обращать внимание на его цвет. Прочный лед - белый или голубой.