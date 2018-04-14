В связи с Радуницей изменен график работы пограничных переходов

14 Апреля 2018 12:06

С сегодняшнего дня и по 17 апреля 8 литовских переходов, один латвийский и 10 украинских пунктов пропуска работают по специальному расписанию. Точный график доступен на сайте Госпогранкомитета Беларуси. Сотрудники ведомства напоминают, что такая возможность предоставляется только жителям приграничных территорий. При себе необходимо иметь паспорт и документ, подтверждающий прописку. Пересечь границу можно будет как пешком, так и на личном автомобиле. Для этого нужна виза, свидетельство о регистрации машины и страховка. Отметим, провозить через границу можно вещи только для личного пользования.

Напомним, что на Радуницу без специального пропуска разрешено посещать и захоронения, расположенные в зоне отчуждения. Для этого необходимо лишь зарегистрироваться на контрольных пунктах.