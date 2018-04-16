В связи с Радуницей изменен график работы пограничных переходов

16 Апреля 2018 15:04

По 17 апреля 8 литовских пунктов пропуска, один латвийский и 10 украинских работают по специальному расписанию. Точный график доступен на сайте Госпогранкомитета Беларуси. Сотрудники погранкомитета напоминают, что в данных пунктах будет проходить пропуск граждан, постоянно проживающих на приграничной территории. При себе необходимо иметь паспорт. Пересечь границу можно будет как пешком, так и на личном автомобиле.

И как стало известно, 350 легковых автомобилей ожидают выезда из Беларуси в Польшу. Более 150 в "Брузгах" и столько же в пункте пропуска"Брест".

На границе в "Берестовице" в очереди стоят более 40-ка легковушек.