Общество
16 Апреля 2018 15:04
В связи с Радуницей изменен график работы пограничных переходов
По 17 апреля 8 литовских пунктов пропуска, один латвийский и 10 украинских работают по специальному расписанию. Точный график доступен на сайте Госпогранкомитета Беларуси. Сотрудники погранкомитета напоминают, что в данных пунктах будет проходить пропуск граждан, постоянно проживающих на приграничной территории. При себе необходимо иметь паспорт. Пересечь границу можно будет как пешком, так и на личном автомобиле.
И как стало известно, 350 легковых автомобилей ожидают выезда из Беларуси в Польшу. Более 150 в "Брузгах" и столько же в пункте пропуска"Брест".
На границе в "Берестовице" в очереди стоят более 40-ка легковушек.
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