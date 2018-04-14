Общество
14 Апреля 2018 09:09
В связи с Радуницей изменен график работы пограничных переходов
Упрощенные пункты пропуска на белорусской границе будут действовать в эти выходные и до конца апреля. Точный график доступен на сайте Госпогранкомитета. Сотрудники ведомства напоминают, что такая возможность предоставляется только жителям приграничных территорий. При себе необходимо иметь паспорт и документ, подтверждающий прописку. А провозить через границу можно вещи только для личного пользования.
Напомним, что на Радуницу без специального пропуска разрешено посещать и захоронения, расположенные в зоне отчуждения. Для этого необходимо лишь зарегистрироваться на контрольных пунктах.
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