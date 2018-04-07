В Свято-Духовом кафедральном соборе состоится торжественная церемония передачи Благодатного огня Митрополиту Павлу

7 Апреля 2018 20:30

В канун празднования главного христианского праздника в храме Гроба Господня в Иерусалиме происходит схождение Благодатного огня. В этом году свидетелями пасхального чуда стали более 10 000 человек из десятков стран.

Как говорил еще апостол Пётр, "Благодатный огонь - символ света Христова". После схождения Патриарх Феофил ІІІ передал его собравшимся в храме паломникам. И сразу же особые лампады разлетелись по разным странам.

В Минск Благодатный огонь доставит специальная делегация. Как нам стало известно, в 23:15 в Свято-Духовом кафедральном соборе состоится торжественная церемония передачи его Митрополиту Минскому и Заславскому Павлу.

В 23:50 смотрите праздничное Богослужение на Светлое Христово Воскресение по календарю православной конфессии из Минского Свято-Духова кафедрального собора в прямом эфире на "Беларусь 1".