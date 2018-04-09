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В столице завершают отопительный сезон
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9 Апреля 2018 15:20

В столице завершают отопительный сезон

Условия погоды повлияли и на работу коммунальных служб. В столице завершают отопительный сезон. Уже сегодня батареи остынут в жилых домах, общежитиях и гостиницах. Завтра прекращать подачу тепла начнут в больницах, детских садах и школах, а также других социальных объектах.

Кстати, в этом году подачу тепла в столице прекращают на месяц раньше, чем в прошлом году. Год назад батареи в жилых домах остыли только в начале мая.

  

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