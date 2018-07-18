Путевка на работу для руководителей студенческих отрядов. В столице сегодня дали старт минской городской молодежной стройки.

Сводный отряд студентов из Минска и Санкт-Петербурга до конца августа будет трудиться на возведении общежития в Студенческой деревне. Тридцать молодых людей на строительном объекте будут выполнять земляные и бетонные работы.

Для студотрядовцев также разработали и программу отдыха в белорусской столице. В ближайшее время их ждут обзорные экскурсии, музеи, театры и концертные площадки.