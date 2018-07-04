В столице развивают велосипедную инфраструктуру

Больше парковок и гаражей для экотранспорта устанавливают в различных районах города. Так, крытый бокс для велосипедов появился в студенческой деревне. В гараже два десятка мест хранения. Такие же конструкции планируют установить возле всех общежитий большого жилого комплекса. Пользоваться ими смогут и гости столицы во время ІІ Европейских игр. Во время чемпионата студенческая деревня станет олимпийской.

Всего же в нынешнем году в Минске появится еще несколько десятков крытых боксов для велосипедов. Такие конструкции установят на дворовых территориях для комфорта любителей экотранспаота.