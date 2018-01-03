В столице работают над туристической инфраструктурой для туристов из Китая

4 Января 2018 18:11

Издан первый буклет - топ-16 самых популярных туристических мест Минска - на китайском языке. Перевод названий основных достопримечательностей недавно появился на информационных стендах в городе. Подробнее Надежда Сербиненко.

Прилететь в Беларусь и остаться у нас на пять дней без визы - такой возможностью уже воспользовались более 50 тысяч туристов со всего мира, в том числе и из Китая. Сейчас идет разработка возможности увеличить этот срок для граждан КНР до 30-ти дней.

2018-й объявлен Годом туризма Беларуси в Китае. Но и наша столица делает определенные шаги в направлении китайских туристов. Так, в самом центре Минска на информационных стендах впервые появились иероглифы.

Немига, площадь Независимости, Кафедральный собор - главные туристические локации Минска зазвучали по-китайски. Разработкой самих стендов занималась Белорусская ассоциация экспертов и сюрвейеров на транспорте. А с переводом помогла группа лингвистов из БГУ.

Созданием мобильной и удобной инфраструктуры для гостей из Китая активно занимается и туристический центр "Минск". Здесь недавно разработали свой буклет - топ-16 популярных туристических мест Минска - на китайском языке.

Совершенствовать городскую навигацию, ликвидировать языковые барьеры и делать Минск более привлекательным для туристов из всех стран - эту работу городские власти продолжат. На ближайшее время запланирована установка новых указателей с переводом на английский и китайский языки.