В столице прошел фестиваль двойняшек и тройняшек

14 Октября 2017 15:02

Мамы сегодня получают поздравления в квадрате и даже в кубе. В этом году было более двухсот участников. Малыши со своими родителями устроили на сцене настоящее шоу талантов: пели, танцевали и дефилировали в модных нарядах.

Фестиваль близнецов проходит в Минске уже в четвертый раз в рамках выставки-форума "Материнство и детство". Сегодня здесь оборудованы несколько игровых и фотозон для отдыха в День матери.