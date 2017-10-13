Главная>>Общество>>В столице прошел фестиваль двойняшек и тройняшек
Общество
RSS
В столице прошел фестиваль двойняшек и тройняшек
Скачать Поделиться

14 Октября 2017 15:02

В столице прошел фестиваль двойняшек и тройняшек

Мамы сегодня получают поздравления в квадрате и даже в кубе. В этом году было более двухсот участников. Малыши со своими родителями устроили на сцене настоящее шоу талантов: пели, танцевали и дефилировали в модных нарядах.

Фестиваль близнецов проходит в Минске уже в четвертый раз в рамках выставки-форума "Материнство и детство". Сегодня здесь оборудованы несколько игровых и фотозон для отдыха в День матери.

  

Другие новости

Рубрика "Променад" Рубрыка "Праменад" 13.10.2017 18:00 / Общество Рубрика "Променад"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =