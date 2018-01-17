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В столице продолжается избирательная кампания в местные Советы депутатов
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17 Января 2018 18:03

В столице продолжается избирательная кампания в местные Советы депутатов

Районные избиркомы завершают проверку документов потенциальных кандидатов. Только в столице подано 345 заявок. В итоге на одно место претендуют шесть человек. И сегодня же в Первомайском районе удостоверения кандидатов в депутаты получил 31 человек. Изначально в депутатской гонке собирались участвовать 42 претендента. Четыре из них самостоятельно приняли решение оставить избирательную кампанию. Оставшихся не допустили из-за разных нарушений.

А уже завтра кандидаты могут приступать к агитации - выступлений в СМИ, проводить митинги и пикеты, знакомить избирателей со своими программами. Напомним, выборы в местные Советы состоятся 18 февраля. Отдать свой голос досрочно можно с 13-го. Только в столице выберут 57 депутатов местных Советов.

  

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