31 Января 2018 15:19

За пешеходным трафиком в эти дни в усиленном режиме следят сотрудники ГАИ. В столице продолжается акция "Пешеход".

Инспекторы под прикрытием следят за улицами, где пешеходы нередко нелегально перебегают дорогу. Учатся ли нарушители правилам дорожного этикета на своих ошибках? Эксперимент провел Ян Пашкевич.

Сократить дорогу домой и подрезать сразу нескольких автомобилистов - на этом месте улица Шугаева нередко вечером становится пешеходной. Автомобильный же трафик подстраивается под перебежчиков. Не стесняются нарушители даже сотрудников милиции на противоположной стороне улицы.

Чтобы остановить хаотичный людской поток, во время акции "Пешеход" сотрудники ГАИ работают под прикрытием - наблюдают за нарушителями из машины. Когда же пешеходов-нелегалов останавливают, большинство из них признается: переходят дорогу в этом месте по привычке.

Экстремальное перебегание дороги вне пешеходной зоны – удовольствие недешевое. Штраф от 24 до 72 рублей. Простить нарушителей инспекторы могут только в первый раз.

В основном интересы пешеходов и автомобилистов сталкиваются на узких улицах. В прошлом году таких аварий в столице произошло почти 220. При этом в каждой третьей были виноваты сами пешеходы-экстремалы.

Но пешеходные переходы также не являются зоной, свободной от нарушений. Здесь уже перейти дорогу пешеходам могут помешать автомобилисты. Такое неджентльменское поведение водителей также станет основанием для штрафа. Но о своей безопасности должны заботиться и сами пешеходы.

Опасные зебры останутся под вниманием ГАИ и после акций. Таким образом даже вид инспекторов уже станет хорошим напоминанием для пешеходов об элементарных правилах безопасности, а также стимулом, чтобы не спешить на другую сторону дороги.