27 Декабря 2017 15:20

Новогоднее путешествие в сказочный ледяной дворец. В столице поставили мюзикл "Однажды в Снежном королевстве" по сказке Андерсена. Только здесь главная героиня выбирает невесту для своего сына. Полсотни артистов Молодежного театра эстрады и детских хореографических коллективов создают праздничное настроение для маленьких зрителей.

Показ мюзикла проходит три раза в день и продолжится до конца зимних каникул. После представлений гостей ждет интерактив около новогодней елки.