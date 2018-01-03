В столице определили самые популярные имена 2017 года

3 Января 2018 18:08

Ими стали София, Артем и Михаил. Только в Первомайском районе Минска каждым из них назвали более 70 младенцев. Среди самых популярных также Максим, Иван и Алиса. Нередко минчане выбирают и экзотические имена, например, Валенсия, Эрнст или Эсфир. Александра Кавелич узнала, что ее имя также входит в топ самых популярных.

Именно так свое редкое имя получила врач областного родильного дома Инга Царик. В эти дни оказалась на месте работы уже в другой роли. Свою первую дочь родила в последнюю минуту первого дня нового года. Имя ей выбрали почти сразу - Екатерина.

Имя этой девочке выбрали еще 3 года назад. Сегодня вместе с мамой маленькую Варвару встречали всей большой семьей.

Только в этой детской группе почти вся палитра популярных имен в Березинском районе. Услышать здесь можно и самые экзотические. Среди необычных имен, которые сейчас выбирают в столице, - Эсфир-Консуэлла, Ярополк, Спиридон. А многие распространенные еще несколько лет назад - теперь в списке редких.

Почти как в фешн-индустрии, на выбор имени влияют свои модные тенденции. Так, популярные раньше Татьяна, Наталья и Владимир сейчас, наоборот, стали довольно редкими. Например, в Первомайском районе столицы в прошлом году только одного мальчика назвали Василий.

Чаще всего минчане обращают внимание на значение имени и созвучность с фамилией. Причем, иногда родители делают такой ответственный выбор в самый последний момент.

А сейчас в столице это София, Артем и Михаил. Только в Первомайском районе Минска каждым из них назвали более 70 младенцев. Также в топе - Алиса, Ксения и Максим.