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В столице обновляют систему уличного освещения
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9 Января 2018 15:17

В столице обновляют систему уличного освещения

В этом году проведут реконструкцию на проспекте Победителей и на участке от улицы Мельникайте до Немиги. В планах - заменить опоры освещения на более современные и стильные, а также лампы накаливания на диодные. Это позволит экономить электроэнергию примерно на треть и при этом ночью не отключать фонари.

Реконструкцию также ждет и проспект Независимости. Сейчас специалисты работают над проектом.

  

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