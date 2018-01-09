В столице обновляют систему уличного освещения

9 Января 2018 15:17

В этом году проведут реконструкцию на проспекте Победителей и на участке от улицы Мельникайте до Немиги. В планах - заменить опоры освещения на более современные и стильные, а также лампы накаливания на диодные. Это позволит экономить электроэнергию примерно на треть и при этом ночью не отключать фонари.

Реконструкцию также ждет и проспект Независимости. Сейчас специалисты работают над проектом.