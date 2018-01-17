В столице назвали самые популярные станции метро в 2017 году

17 Января 2018 18:02

В топ-3 вошли "Площадь Ленина", "Якуба Коласа" и "Уручье". Они самые многолюдные - за сутки проходит около 50 тысяч человек. Пик перевозок пришелся на октябрь. Неслучайно "Площадь Ленина" можно назвать и самой высокотехнологичной. Кроме турникета, который можно пройти с помощью бесконтактной банковской карточки, появился еще и мобильный банкомат с жетонами.

А вот самый низкий пассажиропоток зафиксирован на станциях "Первомайская", "Грушевка" и "Михалово". Что касается "Фрунзенской", то там сейчас закрыт выход к Юбилейной площади в связи с капитальным ремонтом эскалатора.