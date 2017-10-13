В столице и областях продолжают свою работу прямые телефонные линии

13 Октября 2017 07:12

Напомним, задать свои вопросы можно каждую субботу с 9 утра до полудня. На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также управляющие делами. Номера телефонов на ваших экранах. Очередная связь состоится и завтра, 14 октября.