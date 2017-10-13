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В столице и областях продолжают свою работу прямые телефонные линии
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13 Октября 2017 07:12

В столице и областях продолжают свою работу прямые телефонные линии

Напомним, задать свои вопросы можно каждую субботу с 9 утра до полудня. На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также управляющие делами. Номера телефонов на ваших экранах. Очередная связь состоится и завтра, 14 октября.

  

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