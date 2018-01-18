Общество
18 Января 2018 18:07
В столице и Минской области подготовили восемь купелей к празднику Крещения
Наибольшее число людей ждут на водохранилищах Вяча, Дрозды и на Минском море. На Вяче представители ОСВОДа сделали настоящую зимнюю афишу из ледяных блоков. Для безопасности посетителей лед рядом с большой полыньей подкрепили.
Принимать желающих окунуться сегодня будут до 10 часов вечера. А завтра купания начнутся в 10 утра. Ждут свыше 17 тысяч человек.
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