Общество
29 Января 2018 15:20
В столичном зоопарке проснулся бурый медведь
Такая январская оттепель потревожила и Тристана. В столичном зоопарке проснулся бурый медведь. Сейчас косолапый в полудреме, не выходит из берлоги, без аппетита. Но от сладкого угощения - батона с медом - не отказывается. Зоологи готовят разнообразный рацион. Этой зимой Тристан уже спать не будет.
От аномально теплой зимы не по сезону ведут себя и другие обитатели зоопарка. Активны таджикские винторогие козлы, страус теплые дни отметил горячим брачным танцем, а птицы начинают вить гнезда.
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