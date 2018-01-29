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В столичном зоопарке проснулся бурый медведь
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29 Января 2018 15:20

В столичном зоопарке проснулся бурый медведь

Такая январская оттепель потревожила и Тристана. В столичном зоопарке проснулся бурый медведь. Сейчас косолапый в полудреме, не выходит из берлоги, без аппетита. Но от сладкого угощения - батона с медом - не отказывается. Зоологи готовят разнообразный рацион. Этой зимой Тристан уже спать не будет.

От аномально теплой зимы не по сезону ведут себя и другие обитатели зоопарка. Активны таджикские винторогие козлы, страус теплые дни отметил горячим брачным танцем, а птицы начинают вить гнезда.

  

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