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В столичном парке Победы почти сто человек вышли на уборку
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15 Апреля 2018 09:10

В столичном парке Победы почти сто человек вышли на уборку

Студенческие отряды БРСМ и ветераны комсомольского движения вместе очистили парковые дорожки, покрасили лавки и бордюры, убрали сухие листья с газонов. В конце апреля специалисты начнут здесь оформлять цветочные вазы с виолой. К слову, субботники проходят во всех районах столицы. Уже благоустроены придомовые территории: восстановлены газоны и малые архитектурные формы.

21 апреля пройдет республиканский субботник. Заработанные денежные средства будут перечислены на закупку медицинского оборудования для городской клинической больницы скорой медицинской помощи.


  

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