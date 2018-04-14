В столичном парке Победы почти сто человек вышли на уборку

15 Апреля 2018 09:10

Студенческие отряды БРСМ и ветераны комсомольского движения вместе очистили парковые дорожки, покрасили лавки и бордюры, убрали сухие листья с газонов. В конце апреля специалисты начнут здесь оформлять цветочные вазы с виолой. К слову, субботники проходят во всех районах столицы. Уже благоустроены придомовые территории: восстановлены газоны и малые архитектурные формы.

21 апреля пройдет республиканский субботник. Заработанные денежные средства будут перечислены на закупку медицинского оборудования для городской клинической больницы скорой медицинской помощи.



