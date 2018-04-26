26 Апреля 2018 15:20

В Беларуси сегодня вспоминают печальное событие, которое изменило миллионы судеб. 32 года назад 26 апреля произошла авария на Чернобыльской АЭС. Сегодня в столичном парке Дружбы народов состоялся митинг-реквием возле мемориального комплекса жертвам техногенной аварии. Свидетели тех событий собрались вместе, чтобы почтить память пострадавших.

Персональной эта трагедия стала для 2 миллионов белорусов, загрязнены радиацией были 53 района нашей страны. Некоторые населенные пункты и сейчас остаются в зоне отчуждения.