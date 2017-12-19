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В столичном Дворце детей и молодежи прошел традиционный скаутский бал
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18 Декабря 2017 15:26

В столичном Дворце детей и молодежи прошел традиционный скаутский бал

В столичном Дворце детей и молодежи прошел традиционный скаутский бал с разнообразными танцевальными направлениями. Опытные танцоры организовали мастер-классы, а все желающие приняли участие в традиционных балльных играх. Финалом вечера стало избрание примы и премьера новогоднего бала.

В следующем году скаутская организация отметит 30-летие, она объединяет по всей стране почти 1300 человек.

  

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