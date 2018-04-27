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В Совмине сегодня пройдет личный прием граждан и юрлиц
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27 Апреля 2018 07:13

В Совмине сегодня пройдет личный прием граждан и юрлиц

На вопросы белорусов ответит Министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак. Напомним, такие встречи, как правило, проводятся по предварительной записи.

  

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