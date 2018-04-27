Общество
27 Апреля 2018 07:13
В Совмине сегодня пройдет личный прием граждан и юрлиц
На вопросы белорусов ответит Министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак. Напомним, такие встречи, как правило, проводятся по предварительной записи.
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